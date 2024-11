Rinnaga toitev ema võib ühe tegevuse tõttu ohustada lapse elu

Paljud naised, kes jäid magama toolidel või diivanitel, valisid need kohad just selleks, et vältida magamajäämist, pidades voodit ohtlikuks või soovides vältida kellegi teise häirimist. Ameerika pediaatrite liit (AAP) hoiatab emasid, et nad ei jagaks imikutega voodit ega teisi magamiskohti, sest on oht, et vanem võib lapsele kogemata peale veereda ja teda lämmatada või et laps võib tekkidesse kinni jääda. Kuid organisatsioon märgib ka, et kui on oht toitmise ajal magama jääda, on voodi toolide ja diivanite suhtes ohutum valik.