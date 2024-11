7 soovitust igapäevaseks hammaste hoolduseks

«Konkreetne hingeõhu lõhn võib varieeruda sõltuvalt probleemi tuumast. Paljudel juhtudel on põhjuseks ebapiisav suuhügieen, kuid lisaks leidub inimesi, kes on hoolimata ülihoolsast hambapesust mures oma oma hingeõhu puhtuse pärast,» tõdeb Kliinik 32 hambaarst dr Triin Linnamägi.

«Teisalt on halb hingeõhk siiski üsnagi levinud probleem, puudutades hinnanguliselt iga neljandat inimest, nii et parem karta kui kahetseda,» sõnab hambaarst.

Kaks korda päevas kaks minutit hammaste harjamist on piisav, et eemaldada hammastelt toiduosakesed ja katt. Iga pesukorraga väheneb ka mikroobide hulk suus ning hingeõhk püsib värskena. Väga oluline on ka õige hambaharjamise tehnika - harjata tuleb nii, et harjased jõuaksid kindlasti ka igemepiiri puhastama nii põse kui ka keele poolt.