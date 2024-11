AVASTUS Hirmuäratav seen võib aidata hävitada vähki

See seen, mis on eredavärviline sugulane teistele tuntud «mõistust kontrollivatele» seentele, on regulaarselt kasutusel Hiina traditsioonilises meditsiinis. Uurimistööd on näidanud, et seene toodetud ühend, mida tuntakse kordiitsepiinina, omab põletikuvastaseid ja muid omadusi, mis võivad olla väärtuslikud vähiravis. Nottinghami ülikooli farmakoloogiateadlased on nüüd leidnud uusi viise, kuidas kordiitsepiini saaks kasutada vähirakkude niiöelda nõrkade kohtade ründamiseks.