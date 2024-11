Üle 10 aasta möödas viimastest juhistest: anti välja uued juhised insuldi ennetamiseks

Uued soovitused keskenduvad tervisliku toidu, nagu Vahemere dieedi põhimõtetel põhineva toiduvaliku, tähtsusele, mis aitab hoida kolesterooli ja veresuhkru taset kontrolli all ning vältida ülekaalu. Soovituste järgi tuleb piirata kõrgelt töödeldud toite ning rohkete suhkrulisandiga toite ja jooke. See võib ka vähendada kalorite tarbimist, mis aitab hoida kaalu kontrolli all. Vahemere dieedi all on mõeldud köögivilju, täisteratooteid ja oliiviõli, mis võivad aidata kolesteroolitaset madalal hoida. Samuti soovitatakse piirata punase liha ja teiste küllastunud rasvade allikaid. Selle asemel tasuks hankida vajalikud valgud ubadest, pähklitest, linnulihast, kalast ja mereandidest.