Brittidel on nüüd astma ja allergia all kannatajatele olemas ka seeneeoste leviku kalender

Seente eosed on pisikesed osakesed, mida seened õhku vabastavad ja mis sarnanevad õietolmuga. Sissehingamisel võivad need eosed põhjustada inimestel allergilisi reaktsioone või süvendada astmat ning põhjustada muid hingamisteede probleeme.

Tänu Leicesteri biomeditsiiniuuringute keskuse (Leicester Biomedical Research Centre ehk BRC) ja riikliku tervise- ja hoolekande uurimisinstituudi (National Institute for Health and Care Research ehk NIHR) teadlaste koostööle on see kalender oluline edasiminek hingamisteede tervise paremaks haldamiseks kogu Inglismaal. Oktoobris 2024 avaldatud uuringut juhtis Fiona Symon Leicesteri ülikooli hingamisteaduste teaduskonnast.