Brittidel on nüüd astma ja allergia all kannatajatele olemas ka seeneeoste levikukalender

Leicesteri teadlaste kogutud andmete põhjal koostatud detailne kalender toob esile 23 erineva seeneliigi eoste leviku hooajalised tipud ja aktiivsuse tasemed.

Seente eosed on pisikesed osakesed, mida seened õhku vabastavad ja mis on sarnased õietolmule. Sissehingamisel võivad need eosed põhjustada inimestel allergilisi reaktsioone või süvendada astmat ning muid hingamisteede probleeme.

Tänu Leicesteri biomeditsiiniuuringute keskuse (Leicester Biomedical Research Centre ehk BRC) ja Riikliku tervise- ja hoolekande uurimisinstituudi (National Institute for Health and Care Research ehk NIHR) teadlaste koostööle on see kalender oluliseks edasiminekuks hingamisteede tervise paremaks haldamiseks kogu Inglismaal. Oktoobris 2024 avaldatud uuringut juhtis Fiona Symon Leicesteri ülikooli hingamisteaduste teaduskonnast.

Suurbritannias mõjutavad seenallergiad Symoni sõnul kuni 30% heinanohu käes kannatavatest inimestest ja kuni 70% raskekujulise astmaga patsientidest, tehes seente eostest tõsise terviseprobleemi. Uuringu käigus tuvastati kaks eoste kontsentratsiooni peamist tippu: üks suurem suvel ja teine, väiksem sügisel.

Symon lisas, et temperatuur ja sademed on eoste kontsentratsiooni mõjutavad peamised tegurid. Uurimistöö aitab mõista, millal eoste tase on kõrgeim, ning annab aimu, kuidas kliima ja keskkonnamuutused võiksid hingamisteede tervist mõjutada.

Loodame, et kalender kujuneb krooniliste hingamisteede haiguste juhtimisel hindamatuks abivahendiks, mida patsiendid saavad kasutada tegevuste planeerimiseks, sümptomite ohjamiseks ja vajadusel ennetavate meetmete tõhustamiseks kõrge riski perioodidel, sõnas Symon.