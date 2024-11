Liigne päevane unisus eakatel võib viidata raske haiguse algusele

Motoorse-kognitiivse häire sündroomi peetakse dementsuse eelkäijaks ning see väljendub aeglases kõnnakus või mäluprobleemides, mis on dementsuse tunnused, kuid ilma täieliku liikumispuude või dementsuse diagnoosita. Inimestele, kellel on tuvastatud MCR, võib soovitada raviplaani, mis hõlmab dieedi muutusi, elustiili parandamist ja ravimeid, et aeglustada kognitiivset taandarengut, kirjutab Medical Daily.