Milline on parem proteiiniallikas, kas munad või kanaliha?

Kanaliha sisaldab olenevalt tükist 23–31 grammi valku 100 grammi kohta, samas kui keedetud muna annab 12,6 grammi valku 100 grammi kohta. Seega on kanaliha kontsentreeritum valguallikas. Siiski sisaldavad nii kanaliha kui munad kõiki üheksat asendamatut aminohapet, mis muudavad nad terviklikeks valguallikateks. Lisaks imenduvad need loomse päritoluga valgud tõhusamalt kui taimsed valgud, kuna nende seeditavus on üle 90 protsendi, kirjutab Health .

105-grammine kanarind ja kaks suurt muna on mõlemad head B-vitamiinide, tsingi ja seleeni allikad. Kuigi kanarind sisaldab rohkem B6-vitamiini, on munad paremad raua ja koliini allikad. Koliin on eriti oluline raseduse ajal loote arenguks, samas kui raud on vajalik hapniku transpordiks ja energia tootmiseks.