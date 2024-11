AVASTUS Neeruvähi arengut soodustab üllatav aine

Vask on elutähtis mikroelement, mis on vajalik energia tootmiseks. Uuringut juhtinud Maria Czyzyk-Krzeska selgitas, et vase kuhjumine organismis on seotud halvemate ravitulemustega patsientidel, kellel on kõige levinum neeruvähi tüüp – neerurakuline kartsinoom. Ilmnes, et neeruvähi rakud koguvad rohkem vaske, kui haigus areneb esimesest staadiumist metastaatiliseks, vahendab Medical Xpress.