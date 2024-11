Meestekliiniku juht dr Kristjan Pomm avaldab, mis on meeste suurim terviserisk

Meestekliiniku juhi sõnul näitab Sotsiaalministeeriumi 2023. aasta uuring, et füüsilise tervise probleemide korral on abi otsimisel peamisteks takistusteks korralduslikud probleemid, nagu pikad järjekorrad, raha- ja ajapuudus ning ebasobivad vastuvõtuajad. Lisaks korralduslikele raskustele ei soovi mehed sageli oma probleemidest rääkida – tihti tuntakse piinlikkust või ebamugavust või puudub usaldus spetsialisti pädevuse suhtes. Meestearsti poole pöördutakse dr Pommi sõnul peamiselt kolmel põhjusel. «Esiteks on sage mure, eriti vanemate meeste seas, urineerimishäired ning eesnäärmega seotud põletikud ja kaebused. Meeste teadlikkus nende probleemide osas on varasemaga võrreldes tõusnud ning ka perearstid suunavad mehi üha enam ennetavalt kontrolli. Teiseks tullakse meestearsti vastuvõtule viljakusprobleemidega ning kolmandaks pöördutakse seksuaalhäiretega seotud kaebustega,» rääkis meestekliiniku juht.

Arst tõi näiteks eesnäärmevähi, mille risk hakkab märgatavalt suurenema pärast 60. eluaastat, kuid mille eest ei ole kaitstud ka nooremad mehed. «On oluline mõelda, kuidas neid haigusi õigeaegselt avastada, anda asjakohaseid soovitusi ja teha vajalikud analüüsid, eriti meestele, kellel esineb perekondlikult kõrgem risk,» sõnas dr Pomm, kelle sõnul on mehe elus etapid, mil meestearsti võiks külastada ka siis, kui kaebusi pole: murdeeas, juhul kui on kahtlus, et kehaline areng pole vanusele vastav; 40. eluaasta paiku eesnäärme esmaseks kontrolliks ja edaspidi juba vastavalt tervisemuredele ja arsti soovitustele. Hiljemalt 40ndates eluaastates oleks mõistlik ka kontrollida üldise tervisega seotud näitajaid, et ennetada erinevaid terviseriske. Lähtuma peaksime selle juures nii perekondlikest kui tervisekäitumisega seotud riskiteguritest. «Samas näeme, et üldine meeste terviseteadlikkus järjest paraneb ja aruaamine, et hea tervis tagab ka hea hakkamasaamise elus, on paljudele kohale jõudnud,» lisas meestekliiniku juht.

Selleks, et meestel oleks võimalikult mugav just neile suunatud tervishoiusteenustele pöörduda, tegutsevad Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku keskused lisaks Tartule ka Tallinnas, Pärnus ja Narvas. Meestekliinik on suurim omataoline Balti- ja Põhjamaades, pakkudes kõrgeimal tasemel kompleksset abi kõigi meestehaiguste korral.