Kogemusnõustaja jagab soovitusi, kuidas vältida liigseid kulutusi ja poes tekkinud ärevust

Impulssostude vältimise esimene samm on oma ostumustrite teadvustamine. «Kallite ostude puhul on soovitatav jätta endale 24-tunnine mõtlemisaeg, et hinnata, kas toode on tõepoolest vajalik või lihtsalt hetkeemotsioon,» soovitab Värik. Ta rõhutab, et selline paus aitab vältida kiirustamist ja ebaratsionaalseid oste. «Kui sa ostad näiteks riideid või kodutarbeid, mõtle, kuidas ja kui kaua need kasutust leiavad.»

Lastega poodi minnes soovitab Värik enne selgeks teha, kas ja mida neile ostetakse. Kui eelarve ei luba mänguasju, võib pakkuda lapsele võimalust valida mõni tervislik suupiste. «On spetsialiste, kes ütlevad, et lapsele ei ole vaja tekitada pinget ja stressi selle pärast, milline on pere eelarve, ning on neid, kes ütlevad, et lapsega tuleb samuti ausalt rääkida. Ise olen kuldse kesktee usku: kuu lõpus on normaalne lapsele selgitada, et praegu on võimalik osta üksnes vajalikke asju ja maiustused-mänguasjad jäävad sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. Võib ka lapsega koos näiteks poes asju vaadata, mänguasju võrrelda ja arutada, et millisesse kotti võiks selle sünnipäevaks pakkida. Ei tasu teha rahast ja ostude tegemisest tabu, millest rääkida ei saa, vaid normaliseerida seda, et perel on erinevatel aegadel erinevad võimalused,» soovitab Värik.