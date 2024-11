Teadlased leidsid veel ühe viisi, mis aitaks kehakaalu reguleerida

Baylor College of Medicine’i ja Stanfordi Ülikooli teadlased avastasid, et keha toodab ühendit nimega BHB-Phe, mis aitab söögiisu ja kehakaalu reguleerida, mõjutades aju neuroneid, vahendab Medical Xpress.

Varasemalt on olnud teada, et maks toodab ühendit BHB energia saamiseks, eriti paastumise ja füüsilise koormuse ajal. Uus uuring, avaldatud ajakirjas Cell, näitab aga, et BHB osaleb ka teistes ainevahetusprotsessides, mille käigus ensüüm CNDP2 liidab BHB aminohapetega, moodustades BHB-Phe.

Stanfordi meeskonna juht, dr Jonathan Z. Long, ja Baylori ülikooli teadlane dr Yong Xu näitasid loomkatsetes, et BHB-Phe mõjutab aju teatud piirkondi, mis pärsivad söögiisu ja vähendavad kehakaalu. Samal ajal söövad ja võtavad kaalust juurde need hiired, kellel on CNDP2 ensüümi puudus, mistõttu neil ei teki BHB-Phe-d.

Uuringu andmeil aktiveerivad BHB-Phe ja selle lähedane ühend Lac-Phe, mis toodetakse kehas treeningu käigus, ajus küll eri neuroneid, kuid mõlemal ühendil on söögiisu vähendav toime. See viitab sellele, et BHB-Phe-l põhinevad ravivõimalused võivad tulevikus aidata kaalu langetada ilma dieedimuudatusteta.