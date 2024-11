Taanis valmistati psoriaasi leevendav plaaster

Uuringu esimese autori Anna-Lena Gürtleri sõnul on lahendus eriti nutikas, kuna psoriaasiravi vajab sageli mitut toodet. «Salitsüülhape vabaneb koheselt, et eemaldada surnud naharakud, samal ajal kui hüdrokortisoon toimib aeglasemalt ja vähendab naha põletikku,» selgitab Gürtler. Testides on plaaster osutunud sama tõhusaks kui apteekides müüdavad kreemid ja salvid.