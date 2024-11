Kaugele arenenud vähiga teadlane süstis endale midagi tavatut ja sai haigusest priiks

Halassy, kes pole antud ravi ekspert, leidis, et tema teadmised viiruste kasvatamisest ja puhastamisest andsid talle kindluse ravi proovida. Ta kasutas järjestikku kahte erinevat viirust – leetriviirust ja vesikulaarse stomatiidi viirust, mis mõlemad on varem kliinilistes uuringutes kasutust leidnud.

Jacob Sherkow, Illinoisi ülikooli õiguse ja meditsiiniuurija, märgib, et kuigi enese peal eksperimenteerimine on vastuoluline, võib see anda olulisi teadmisi, kuid samas võib see kallutada inimesi eelistama tavaravile alternatiivseid meetodeid.

Halassy loodab, et teised ei jäljenda tema ravimeetodit, kuna see nõuab põhjalikke teaduslikke teadmisi. Ta usub, et see kogemus on andnud tema uurimistööle uue suuna: ta sai hiljuti rahastuse uurimaks, kuidas saaks viroteraapiat kasutada vähi raviks koduloomadel.