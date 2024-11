KAMMITSAD KOSMOSES Spermatosoidid kaotavad kaaluta olekus pea

Kataloonia tehnikaülikooli ja Dexeuse ülikoolihaigla teadlaste juhtimisel koguti 15 inimese spermaproovid, millest igaüks jagati kaheks. Pool igast proovist jäeti Maale ja teine pool viidi mikrogravitatsiooni tingimustesse paraboollendude abil, kus on võimalik kogeda kaaluta olekut.

Loomade spermatosoidide eksperimente on rahvusvahelises kosmosejaamas juba eelnevalt läbi viidud, ja nüüd näitas inimspermatosoidide uurimine, et muutused raskusjõus, sealhulgas mikrogravitatsioon, põhjustavad spermatosoidide elujõu ja liikuvuse olulist vähenemist, mis võib pikaaegse kokkupuute korral olla veelgi kahjulikum. Eriti mõjutatud oli spermatosoidide sirgnooneline liikumine, mis vähendas nende viljastamisvõimalusi võrreldes Maa tingimustega.

Üks küsimus, mis vajab vastust, on see, miks mikrogravitatsioon spermatosoide nii mõjutab. Teadlased arvavad, et spermatosoidide tervena hoidmiseks vajalikud keemilised protsessid võivad mikrogravitatsioonis muutuda.