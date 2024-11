Nobeli võitja aitas luua sünteetilised rakud, mis võivad viia kunstlike kudedeni

Esimest korda suutsid teadlased matkida ka loomulikku rakkudevahelist kommunikatsiooni, kasutades fotoretseptorite mudelit silmas. See saavutus avab uusi võimalusi nii uuringuteks kui ka meditsiinilisteks rakendusteks.

Praeguses projektis liikus töörühm sammu edasi. «Konstrueerisime rakusuuruseid mikrokonteinereid, mis on täidetud spetsialiseeritud nanokonteineritega,» selgitab Palivan. See võimaldab teadlastel simuleerida rakuorganelle ja luua lihtsaid sünteetilisi rakke ehk protorakke.

Teadlased kirjeldavad polümeeridest, biomolekulidest ja muudest nanokomponentidest valmistatud protorakkude süsteemi, mis on modelleeritud võrkkesta signaaliülekande põhjal. Süsteem koosneb valgustundlikest saatjarakkudest ja vastuvõtjateks olevatest protorakkudest.

Saatjarakkudes asuvad nanokonteinerid ehk kunstlikud organellid, mille membraanides on valgusele tundlikud molekulid. Valgusimpulss käivitab kommunikatsiooni: valguse jõudmisel avanevad valgusmolekulidega nanokonteinerid, vabastades aine A, mis liigub saatjaraku sees ja jõuab läbi polümeerist kesta pooride vastuvõtjarakku.

Vastuvõtjarakud, mis sisaldavad ensüümi, töötlevad aine A fluorestsentsignaaliks. Saadud helendus kinnitab teadlastele, et signaaliedastus on õnnestunud.

Sarnasel põhimõttel nagu võrkkesta fotoretseptorites mängivad kaltsiumioonid olulist rolli signaalide edastuse summutamisel, et kohandada silma eredate valgusoludega. Teadlased kujundasid vastuvõtjate kunstlikud organellid nii, et need reageerivad kaltsiumioonidele ja summutavad aine A muundumise fluorestsentsignaaliks.