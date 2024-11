Peahea nõustamisele on tänavu pöördunud ligi 1700 noort

«Noored pöörduvad sageli nõustamisele alles siis, kui probleemid on juba süvenenud, ja sellel on mitmeid põhjuseid. Vaimse tervise probleemide puhul võib noorel olla raske mõista, et tema teistsugune mõtlemine ja käitumine tulenevad vaimse tervise raskustest. Samuti võib ta tunda häbi ja süüdistada ennast oma seisundi pärast,» selgitas Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

«Nõustamisele pöördudes ma alguses kartsin, et minu probleemid ei ole piisavalt suured või tõsised, kuid minu nõustaja oli väga julgustav. Sain väga adekvaatset abi oma probleemidele ja suudan praegu palju paremini toime tulla,» sõnas Riin Suuster, kes pöördus Peahea nõustamisele uneprobleemide tõttu. «Õppisin nõustamisel, kuidas mitte olla endaga liiga karm. Ka oskan nüüd konkreetselt tegeleda enda probleemidega ja neid varem märgata,» lisas ta.

Peaasi.ee poole pöörduvad noored toovad kõige sagedamini välja muret ärevuse, depressiooni, keskendumisraskuste, unehäirete ja suhtlemisprobleemidega. Kolmandikul noortel, kes Peahea nõustamisele on pöördunud, on mõnikord suitsiidimõtteid ning 15 protsendil on sagedased või pidevad suitsiidmõtted.

«Noorte mured ei ole ajaga oluliselt muutunud. Ärevuse ja depressiooni avaldumist võivad mõjutada kiire elutempo, sotsiaalmeedia mõju ning suurenenud surve saavutustele,» rääkis Anna-Kaisa Oidermaa.

Enam kui pooled noortest pidasid nõustamisteenuse juures kõige tähtsamaks võimalust vestelda ja saada emotsionaalset tuge ning 25 protsenti pidas kõige tähtsamaks eneseabi oskuste omandamist.

Peahea nõustamine on suunatud 12–26-aastastele noortele, kes tunnevad, et neil on vaimse tervisega probleeme. Peahea nõustamine on tasuta ning nõustamisele saavad registreeruda noored üle Eesti. https://noustamine.peaasi.ee/noored Täna, 13. novembril toimub Vanemuise kontserdimajas Peaasi.ee ja Kinoteatri eestvedamisel heategevuslik huumorigala, mille piletitulu annetatakse Peahea noortenõustamiste läbiviimiseks. Lisainfo: https://peaasi.ee/huumorigala/. Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas. Peaasi.ee on pälvinud oma tegevusega 2020. aasta tervisesõbra tiitli ning presidendi sotsiaaltöö aastapreemia. 2020. aasta lõpus tunnustati Peaasi.ee-d kodanikuühiskonna aasta tegija ja aasta vabaühenduse tiitlitega.