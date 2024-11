Arst selgitab, milliste sümptomitega avaldub tõsine kopsuhaigus

Seda haigust ei saa täielikult välja ravida, sest diagnoosimise hetkeks on tekkinud mitmed pöördumatud kopsukahjustused. KOKi varasemal ja õigel diagnoosimisel võib olla aga oluline positiivne mõju rahvatervisele. Kuidas selle aladiagnoositud haigusega elada ja mida teha, et KOKi mitte haigestuda, selgitab Confido kopsuarst dr Erve Sõõru.

Millised on KOKi sümptomid, kes kuuluvad riskirühma ning kuidas haigust diagnoositakse?

KOK on aeglase, süveneva kuluga kopsuhaigus, mille korral tekib krooniline püsiv põletik väikestes hingamisteedes ehk bronhiit ja puhitus kopsudes ehk emfüseem. Ligi kolmandikul juhtudest on haigus põhjustatud kahjulike gaaside või osakeste pikaajalisest sissehingamisest. KOKi nimetatakse sageli «suitsetajate haiguseks». Kuigi suitsetamine on üks peamisi KOKi riskitegureid, võib KOK tekkida ka 25–45 protsendil juhtudest inimestel, kes ei ole kunagi suitsetanud.

KOKi areng hõlmab paljusid protsesse ja iga indiviidi näitel sellest arusaamine eeldab analüüsi. Haigusele iseloomulikud sümptomid on hommikune köha, mis on kestnud üle kahe kuu, vahel rögaeritus, samuti õhupuudus ja hingeldus, mida kogetakse füüsilisel koormusel senisest enam, vähenenud koormustaluvus ja väsimustunne. Võib esineda pingsustunnet rindkeres ja vilistavat hingamist.

KOK on levinud haigus, mida diagnoositakse alates 40. eluaastast. Siiski jõutakse arsti vastuvõtule alles pärast 60. eluaastat, kui haigus on juba arenenud kaugele. Diagnoosi hilinemine on probleem. Põhjus on haiguse hiiliv kulg ja ühiskonna vähene teadlikkus, seepärast ei pöördu haiged oma probleemidega õigel ajal arsti juurde. KOKi varasemal ja õigel diagnoosimisel võib olla aga oluline positiivne mõju rahvatervisele.