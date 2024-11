6 NÕUANNET Eestis on kasvav terviseprobleem II tüübi diabeet

Eestis diagnoositakse igal aastal ligikaudu 5600 uut II tüübi diabeedi juhtu ja diabeeti põeb iga kuueteistkümnes inimene. Tegu on elustiilihaigusega, millele on küll geneetiline eelsoodumus, aga mis on tervisliku toitumise ja regulaarse liikumisega suuresti ennetatav. Kui haigus on kord juba välja kujunenud, on selle kontrolli all hoidmine eluliselt oluline.