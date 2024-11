Taanis podiseb pada uue kaalulangetusravimiga, mis ei aja iiveldama

Ajakirjas Nature kirjeldatud avastus võib viia uue ravimeetodini rasvumise ja 2. tüüpi diabeedi puhul. Sellest võiksid kasu saada eelkõige inimesed, kes ei reageeri praegustele ravivõimalustele hästi, vahendab Medical Xpress.

Praegused kaalulangusravimid põhinevad inkretiinhormoonil GLP-1. Need ravimid parandavad neerufunktsiooni, vähendavad infarktiriski ja pakuvad teatud kaitset neurodegeneratsiooni vastu. Samas katkestavad paljud inimesed nende ravimite kasutamise kõrvalmõjude, nagu iiveldus ja oksendamine, tõttu. Uuringud näitavad ka, et sellised ravimid nagu Wegovy ja Mounjaro on märksa vähem efektiivsed kehakaalu langetamisel neil, kellel on nii 2. tüüpi diabeet ja kes on rasvunud.

Kopenhaageni ülikooli teadlased on välja töötanud uue ravimikandidaadi, mis vähendab söögiisu ilma lihasmassi kaotamata või kõrvalmõjudeta, nagu iiveldus ja oksendamine. Erinevalt praegustest ravimeetoditest suurendab see ravim ka keha energiakulu ehk kalorite põletamise võimet. «Kuigi GLP-1-põhised ravimid on teinud revolutsiooni rasvumise ja 2. tüüpi diabeedi ravis, on energiakulu ohutu suurendamine ja söögiisu kontrollimine ilma iivelduseta olnud selle valdkonna püha graal,» ütleb dotsent Zach Gerhart-Hines Kopenhaageni ülikoolist.

Uuringus avastati, et neurokiniin 2 retseptori (NK2R) aktiveerimine alandas hiirtel kehakaalu ja parandas glükoosi tasakaalu ilma iivelduse märkideta. Katsed rasvunud ja diabeediga mitteinimahvidega näitasid, et NK2R aktiveerimine vähendas kehakaalu ja mõjutas nende diabeedi kulgu, parandades insuliinitundlikkust ning alandades veresuhkru, triglütseriidide ja kolesterooli taset. See avastus võib viia järgmise põlvkonna tõhusamate ja talutavamate ravimiteni, millest saavad eriti kasu inimesed, kes põevad samaaegselt nii 2. tüüpi diabeeti kui on rasvunud.

Kopenhaageni ülikoolile kuuluvad NK2Riga seotud patendiõigused ning teadustöö on viinud kolme biotehnoloogiaettevõtte loomiseni.