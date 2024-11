Diabeedi hilinenud diagnoos võib lõppeda surmaga

Samuti peame teadvustama, et diabeediga kaasnevate probleemide ring on väga lai. Värske ülemaailmne uuring paljastab, et 77 protsenti diabeeti põdevatest inimestest on kogenud ärevust, depressiooni või muud vaimse tervise häiret seoses oma haigusega.

Rahvusvahelise Diabeedi Föderatsiooni uuringu kohaselt oli kõige levinum vaimset heaolu mõjutav tegur hirm tüsistuste tekkimise ees (83%). Muudeks teguriteks on igapäevane diabeedi juhtimine (76%), häbimärgistamine ja diskrimineerimine (58%) ning hirm nõelte ees (55%).

Kuigi diabeet ei too alati kaasa vaimse tervise probleeme, teatas 79 protsenti uuringus osalejatest, et on kogenud diabeedi läbipõlemist, mis on peamiselt tingitud igapäevaste kohustuste ja emotsionaalse koormuse mõjust. Murettekitav on see, et kolm neljast läbipõlemist kogenud inimesest on stressi või ülekoormatuse tõttu oma ravi katkestanud või pausile pannud.

«Diabeediga kaasnevaid vaimse tervise probleeme tuleb senisest oluliselt rohkem ka Eestis teadvustada. Patsiendi vaimne heaolu ei ole seni veel meie meditsiinisüsteemis tähelepanu keskmes, sest arsti konsultatsioonide ajal keskendutakse ravile, analüüsidele ja retseptidele. Lisaks kurdavad 1. tüüpi diabeedipatsiendid, et liiga sageli öeldakse neile, et arenenud meditsiinitehnika on ju viinud kõik haigusega seotud mured. Tegelikkuses on ärevust palju ja nii diabeeti põdejad kui nende lähedased näevad igal ööpäeval väga palju vaeva, et diabeeti enam-vähem kontrolli all hoida,» sõnas Diabeedikooli juht Kristi Peegel.