Mis on halitoos ja kuidas seda ennetada?

Hammaste hooldus, et vältida halba hingeõhku

Selleks et hoida eemal halb hingeõhk, tuleks pesta hambaid hommikul enne sööki ning pesta ja niiditada hambaid igal õhtul enne magamaminekut. Pärast sööki tuleks kasutada suhkruvaba närimiskummi või loputada suud veega. Samuti tuleks loobuda pidevast näksimisest söögikordade vahel, mis ei lase hammastel puhata ja soodustab hambaaukude teket.

«Halva hingeõhu tõrjumiseks on oluline igapäevaselt puhastada kõik hambapinnad ja hambavahed, aga ka keel,» ütleb dr Linnamägi. «Hammaste puhastamisel võiks eelistada elektrilist hambaharja. Väga oluline on, et harjased ulatuksid igemepiirini nii põse- kui keelepoolsel hambapinnal kuni kõigi tagumiste hammasteni välja. Kitsamate hambavahede puhastamiseks tuleks kasutada hambaniiti, suuremate vahede puhul sobivat hambavaheharja.»

«Keele puhastamiseks võiks kasutada spetsiaalset keelekaabitsat, kuna hambaharjaga seda tehes võib kergesti keele tagumist osa puudutades tekkida kurgurefleks, aga kaabits on piisavalt väike ja võimaldab puhastada keelt tagantpoolt ilma kurgurefleksi tekitamata. Keelekaabitsaga tõmmatakse 2–5 korda keele tagumiselt osalt keele tipu suunas. Keele kraapimine vähendab keelel laguproduktide ja väävliühendite hulka kuni 75 protsendi võrra ja vähendab bakterite hulka,» õpetab dr Linnamägi ning lisab, et lisaks parandab keele kraapimine maitsetundlikkust, eriti soola maitse tundlikkust.

Mõnikord soovitab hambaarst patsiendile ka suuloputuslahuseid, siis tuleks seda soovitust järgida. «On olemas igapäevaseks kasutamiseks mõeldud suuveed ja ravitoimelised suuveed, mis sisaldavad antibakteriaalseid ühendeid. Viimaste puhul tasub teada, et ravitoimelised suuveed vähendavad ka mikroorganismide hulka suus. Neid ei tohi kasutada pikemalt, kui pakendil lubatud. Samuti võivad suuloputuslahused põhjustada maitsekadu, hammaste ja keele värvimuutust ning suukuivust, seetõttu ei soovita me arstidena neid pikaajaliselt kasutada,» selgitab arst.

«Suust lähtuvat halba lõhna saab ravida, kuid edukas ravi nõuab õiget diagnoosi. Seepärast tasub kord aastas käia hambaarsti juures hammaste kontrollis, et aegsasti avastada tekkinud augud ja alustada kiiret ravi, kui on tekkinud igemehaigused. Väga oluline osa hammaste hoolduses on aga hammaste igapäevane puhastamine.»

November on hammaste tervise kuu. 16. korda toimuva hammaste tervise kuu eesmärk on suurendada Eesti inimeste teadlikkust ja vastutustunnet enda ja oma pereliikmete hammaste eest. Teavituskuud veavad Kliinik 32 ja Eesti Tervisemuuseum, koostööpartner on Tallinna Ülikool. Rohkem infot: www.hammastetervisekuu.ee