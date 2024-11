Teadlased leidsid paljulubava vaktsiini agressiivse rinnavähi vastu

Kolmiknegatiivne rinnavähk, mis ei reageeri hormoonravi ega HER2-valgule, on kiire kasvuga ja moodustab 10–15 protsenti kõigist rinnavähi juhtumitest. See on levinum noortel, alla 40-aastastel naistel, eriti mustanahalistel või BRCA1 mutatsiooniga naistel. Praegu puuduvad sellele vähitüübile suunatud ravivõimalused, mistõttu ravi piirdub operatsiooni, keemiaravi ja kiiritusraviga.

Teadlaste sõnul on tulemused paljulubavad ning käimas on uued uuringud vaktsiini tõhususe põhjalikumaks hindamiseks. «Oleme lootusrikkad, et see vaktsiin võib parandada agressiivse vähi ravitulemusi,» ütles uuringu juhtiv autor dr William E. Gillanders.