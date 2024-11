Alzheimeri ravim kukkus katsetustel läbi – põhjus üllatav

Vanusega kogunevad raualadestused ajupiirkondadesse, mis võivad kahjustada normaalset kognitiivset funktsioneerimist. Uuringud on näidanud, et raual on roll Alzheimeri tõve kujunemises, kuna liigne rauasisaldus aitab kaasa beeta-amüloidi ladestumisele ja põimikute moodustumisele ajus, mis soodustab neurodegeneratsiooni.