KOROONA JÄRELMÕJU? Füsioterapeut selgitab, millest võib tekkida õlavalu

Koroonaajal tekkis tööd tegevate inimeste hulgas sage probleem, mis veel tänaseni kestab. «Meie juurde hakkas jõudma palju inimesi, kes kaebasid valutava jäiga õla üle. Meditsiiniline termin sellele on adhesiivne kapsuliit ehk kapsli põletik. Inglise keeles kasutatakse ka terminit frozen shoulder. Tol ajal me ei teadnud, et koroona ja kapsuliidi vahel esineb seos. Nüüd on see leitud,» ütleb Luga.

Liigne painduvus polegi hea?

Osa inimesi on õlahädadele vastuvõtlikumad kui teised. Õlg on kõige liikuvam liiges. «Seepärast on see ka ülekoormuse suhtes üsna tundlik. Eriti veel siis, kui õlaliiges on ebastabiilne ja üleliikuv.» Selle all peab Luga silmas näiteks väga painduvaid inimesi. «Mõni inimene on lihtsalt hästi painduv, koed on elastsed, aga õlaliigese puhul on see pigem riskitegur.» See võib tähendada, et õlg võib koormusele kergemini reageerida, mille tagajärjel tekib lihaste kõõlustes põletik.