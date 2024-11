Kliinikumi uued vahendid parandavad vähiravi kättesaadavust

Kiiritusravi punkriks nimetatakse ruumi, kus kiiritusravi seade asub ning Kliinikumis on neid lineaarkiirendite jaoks kokku neli. Kõigi nelja lineaarkiirendi tehnoloogia on väga kaasaegne, tagades, et kiiritusravi mõjuks vaid sellele piirkonnale, mis on raviplaanis ette nähtud.

«Kiiritusravi protseduur võtab aega 15 minutist kuni 1 tunnini, millest suurem osa läheb patsiendi raviasendi ja raviplaani vastavuse kontrollimiseks erinevate piltide abil, kiiritusravi ise toimub ainult paar minutit. Uued kiiritusravi seadmed on varustatud spetsiaalsete abiseadmetega, mis tähendab, et kiiritus ei alga enne, kui vähkkasvaja asukoht on millimeetrise täpsusega leitud ning kiiritusravi radioloogiatehnik on pannud patsiendi õigesse asendisse,» rääkis füüsik Markus Vardja. Ta lisas, et lineaarkiirendi juurde kuuluva kompuutertomograafiga saab tuvastada kasvaja liikumist ja selle suuruse muutumist ravi jooksul. Samuti asuvad raviruumis patsiendi keha pinda skaneerivad kaamerad, mis patsiendi asendi muutusest kohe märku annavad ning vajadusel ravi katkestavad «Neli lineaarkiirendit tagavad veelgi paremini kiiritusravi järjepidevuse,» ütles füüsik.

Nii dr Karin Grišan kui ka füüsik Markus Vardja kinnitasid, et inimestel on veel hirme ja tõekspidamisi, mis tulenevad ajaloolistest müütidest. «Kiiritusravi on suhteliselt hästi talutav ravimeetod ning selle mõju on lokaalne, mis tähendab seda, et kui kiiritatakse näiteks rinda, siis kiirgus ei mõju vaagnapiirkonnale. Sellest tulenevalt on ka kõrvaltoimed iga kasvajapaikme korral erinevad ja sellest sõltuvad. See tähendab, et näiteks vaagna piirkonna kiiritusravi korral ei tule patsientidel juuksed ära. Niisamuti ei kiirga inimene pärast kiiritusravi protseduuri ning ta on ohutu teistele inimestele. Enamik patsientidest on võimelised paralleelselt kiiritusraviga käima tööl ja tegelema oma igapäevaelu toiminguid,» rääkis osakonnajuht dr Karin Grišan. Müütide, hirmude ja eesootavate raviprotseduuride osas püüab kogu meeskond olla abiks patsiendi informeerimisel ja nõustamisel.