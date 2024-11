Terviseamet soovitab peedimahla enne joomist lahjendada. Loe miks

Kuigi peedimahl ei põhjusta mürgistust, ei pruugi kõik organismid puhtal kujul peedimahla hästi seedida. «Kui peedimahla tarbida lahjendamata kujul, võib see põhjustada seedehäireid – kõhulahtisust, iiveldust või isegi oksendamist. Need sümptomid on ajutised ja mööduvad tavaliselt kuni 12 tunni jooksul,» märkis mürgistusteabekeskus.