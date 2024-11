Tuvastati reieluukaela murru ohtu suurendav tegur

Uuringu kaasautor ja Monashi farmaatsiainstituudi ravimikasutuse ja ohutuse keskuse (CMUS) direktor, professor Simon Bell märkis, et kuigi gabapentinoidid võivad neuropaatilise valu korral olla tõhusad, võivad need põhjustada kõrvaltoimeid, nagu peapööritus, kõnnaku- ja tasakaaluhäired.

See on esimene uuring, mis täheldas, et gabapentinoide kasutavatel hapratel patsientidel on reieluukaela murru risk suurem kui neil, kes ei ole haprad.