Kehas avastati koht, kus vereloome vananedes hoopis paraneb

Vanusega halveneb luuüdi võime toota tervet verd, mis võib põhjustada põletikke ja haigusi. Kuid Max Plancki molekulaarbiomeditsiini instituudi teadlased avastasid, et kolju luuüdi on erand – see hoopis suurendab vereloomet kogu elu jooksul. Kolju luuüdi eriline veresoonte võrgustik, mis kasvab vananedes, muudab selle ainulaadseks veresoonte kasvukeskkonnaks kehas, vahendab Medical Xpress.