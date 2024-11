Arst selgitab, mis võib viidata madalale testosteroonitasemele

Testosterooni normaalne tase sõltub paljudest faktoritest ja võib olla inimeseti erinev. «Meest ja tema kaebusi tuleb vaadata tervikuna. See tase, mille foonil võivad ühel esineda kaebused, võib teisel olla täiesti normipärane,» ütleb dr Kiili. Sagedasemad madalale testosteroonitasemele viitavad tunnused on:

Olulised on mehe elustiiliharjumused

Dr Kiili selgitab, et elu jooksul testosterooni tase kõigub. Tippu jõuab see 20. eluaastates ning seejärel hakkab vanuse kasvades paratamatult suuremal või väiksemal määral langema. Siiski on mitmeid mõjutatavaid tegureid, mida tasub silmas pidada tervisliku testosteroonitaseme hoidmisel.