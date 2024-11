Euroopas lokkab ohtlik terviseprobleem

Kuigi metitsilliinile resistentsete Staphylococcus aureus vereringeinfektsioonide arv on vähenenud, on karbapeneemiresistentse Klebsiella pneumoniae juhtumite arv tõusnud peaaegu 60 protsenti. See suurendab haiglaravil viibivate patsientide jaoks ohte, kuna ravivõimalusi on vähe.