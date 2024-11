Lapsel kurk valutab: millal kodused vahendid aitavad ja millal pöörduda arsti poole

November toob kaasa viirushaiguste hooaja, kus üheks sagedasemaks sümptomiks on kurguvalu. See ebameeldiv tervisemure võib tabada kõiki, kuid laste puhul on see eriti murettekitav. Apteeker jagab nõuandeid, kuidas kurguvalule esmast leevendust saada ning milliste sümptomite puhul on vajalik pöörduda arsti poole.