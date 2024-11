Uuring: haigena tööl käimine on kahekordistunud

«2021. aastal oli kõige levinum põhjus haigena tööl käimiseks see, et inimesed ei soovinud oma kolleege hätta jätta. Tänavu ütles aga tervelt 63 protsenti inimestest, et nad käivad haigena tööl, sest vastasel juhul kaotaksid nad liiga suure osa oma sissetulekust,» selgitas Raag.

Eriti kõrge oli haigena tööl käijate osakaal 35–44-aastaste vastajate seas. «Selles vanuserühmas on inimestel sissetuleku vähenemisest väga palju kaotada – reeglina on neil lapsed, pangalaen ja palju muid kohustusi, mis eeldavad stabiilset sissetulekut. Tervelt 69 protsenti selle vanuserühma esindajatest tunnistas haigena tööl käimist,» rääkis Seesami esindaja.

Hirm sissetuleku kaotuse ees oli eriti levinud põhjus haigena töötamiseks meeste seas. 70 protsenti haigena töötavatest meestest kinnitas, et vastasel juhul kaotaksid nad märkimisväärse osa oma sissetulekust. Naiste seas oli see näitaja 57 protsenti.

«Uuring näitab, et tööandjatel on põhjust tunda muret oma töötajate heaolu pärast. Haigena tööl käimine seab ohtu ülejäänud kollektiivi ja kliendid, kuid see vähendab ka inimeste tööefektiivsust, pikendab tema põdemisaega ja võib lõppeda haiguse süvenemisega. Mida rangemad on ettevõttes kehtivad reeglid haiguspäevade kohta, seda tõenäolisemalt tunnevad töötajad survet vaatamata riskidele tööle tulla,» nentis Raag.