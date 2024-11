MOBIILNE SÕELUURING Eesnäärmevähi tekkeriski suurendavad neli tegurit

Eesti vähiliidu mobiilses meestekabinetis osutati 2023. aastal teenust 36 vastuvõtupäeval, kokku tehti 1256 vastuvõttu, millest 705 olid kontakt- ja 551 kaugvastuvõtud. Mobiilse kabineti kaudu avastati varajases staadiumis kolm eesnäärmevähi juhtu, üks põievähk ja üks neerutuumor, mis on praegu jälgimisel. Need juhtumid tõestavad regulaarsete tervisekontrollide ja varajase avastamise olulisust.

Uroloog dr Teesi Sepa sõnul on meeste teadlikkus oma tervisest paranenud, ning nad otsivad aktiivselt võimalusi varajaseks avastamiseks ja ennetamiseks. Eriti oluline on, et üle 50-aastased mehed teeksid regulaarselt PSA analüüsi, eriti kui perekonnas on olnud eesnäärmevähi juhtumeid. PSA testi on soovitatav alustada 45. eluaastast, kui perekonnas on esinenud varasemaid juhtumeid.