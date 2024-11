Munade söömine pakub üllatavalt palju tervisehüvesid

Teadlased analüüsisid 890 inimese terviseandmeid aastatel 1988–1992 läbi viidud vananemisuuringust. Selgus, et naistel, kes tarbisid rohkem mune, oli lühi- ja pikaajalise mälu langus väiksem. Meeste puhul sellist seost ei leitud, kuid sama andmebaasi teise ajaperioodi analüüs näitas, et meestel, kes sõid rohkem mune, olid kognitiivsed testitulemused paremad.

Munade positiivne mõju võib olla seotud nende toitainetega. Munad sisaldavad valke, aminohappeid, karotenoide ja koliini, mis toetavad ajurakkude struktuuri ja funktsiooni, kirjutab Science Alert . Kuigi munades on kolesterooli, ei paista see tervetele inimestele kahjulik olevat. Teadlased rõhutavad, et mure veresoonte ummistumise pärast tuleneb pigem küllastunud rasvade, suhkru ja soola liigtarbimisest, mitte toidus leiduvast kolesteroolist.

Värske uurimus näitab, et munad on madala rasvasisaldusega ja toitaineterikkad ning võivad toetada kognitiivset tervist. Täiendavad uuringud on siiski vajalikud, et selgitada täpsemalt munade mõju ajutegevusele ja tervisele.