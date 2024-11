Kas inimese keskmine eluiga võib kunagi jõuda 100 aastani?

Uuring ajakirjas Nature Aging näitab, et kuigi kõrgema sissetulekuga riikides on eluiga pikenenud, on kasv viimase 30 aasta jooksul aeglustunud. Näiteks USAs on võimalus, et 2019. aastal sündinud jõuavad 100. eluaastani, vaid 3,1 protsendil naistel ja 1,3 protsendil meestel. Peamine takistus on vananemise bioloogiline paratamatus, mille vastu praegused haiguste ravimise meetodid suurt efekti ei paku.