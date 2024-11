Teadlased leidsid, mida liigne ekraaniaeg laste arenguga teha võib

Hiljutine uuring rottidega näitas, et sinine valgus kiirendas nende luude kasvu ja puberteedi algust. Euroopa Laste Endokrinoloogia Seltsi Liverpooli kohtumisel esitletud uuringust selgus, et sinine valgus võib mõjutada laste pikkust ja füüsilist küpsust. Tavapärasest varasem puberteet toob kaasa kiire kasvuspurdiga seotud varajase kasvu pidurdumise.

Juhtivteadlane Dr. Aylin Kılınç Uğurlu rõhutas, et kuigi tegu on loomkatsega, viitab see, et pikaajaline sinise valguse mõju võib kiirendada laste füüsilist küpsemist ja kasvuplaatide arengut. See aga võib põhjustada luude enneaegset vananemist ja potentsiaalselt lühemat täiskasvanute pikkust, vahendab Medical Daily.