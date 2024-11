Dr Jüri Laasik toob välja 5 olulist tervisenäitajat, mida iga mees peaks kontrollima

Eesnäärme seisundi hindamine

PSA esmane analüüs on meestele soovitatav alates 40. eluaastast olenemata sellest, kas esinevad vaevused või mitte. Kui perekonnas esineb või on esinenud eesnäärmevähki, siis veelgi varem, 35-aastaselt. «PSA väärtuse kõrgenemist võib esineda ka eesnäärmepõletiku ja healoomulise suurenemise korral. Ainult PSA tõus ei ole küll piisav diagnoosi püstitamiseks, kuid see annab märku, et midagi võib valesti olla ning on vajalikud edasised uuringud. Väga kõrgete PSA väärtuste korral on suur tõenäosus, et tegu võib olla eesnäärmevähiga. Ühekordsest määramisest ehk olulisemgi on PSA taseme hindamine ajas. Kui aastate lõikes on näha PSA taseme tõusu, mis ületab välistest mõjuritest ja vanusest tingitud suurenemise, viitab see kindlasti lisauuringute vajadusele,» ütles dr Laasik.