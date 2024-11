Uus suukaudne ravim kroonilise soolevalu vastu põhineb «armuhormoonil»

Pilt on illustreeriv.

​Queenslandi Ülikooli teadlased on loonud oksütotsiini analoogil põhineva ravimpreparaadi, mis võimaldab kroonilist soolevalu ravida ohutult ja ilma süstimist vajamata. Oksütotsiini, tuntud ka kui «armuhormoon», keemilist struktuuri muutes saavutati molekul, mis ei lagune seedesüsteemis ja on efektiivne ka suukaudselt, kirjutab New Atlas.