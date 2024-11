Radioloogid võivad peagi kasutada tehisintellekti ajukasvajate tuvastamiseks

Pilt on illustreeriv.

​Teadusajakirjas Biology Methods and Protocols avaldatud uuring näitab, et tehisintellekti (AI) mudeleid saab treenida eristama ajukasvajaid tervest koest. Uuring tõi esile, et AI suudab MRI-piltidelt ajukasvajaid avastada peaaegu sama täpselt kui radioloog.