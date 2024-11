Liiga kõrge kaltsiumitase võib kaasa tuua ägeda haiguse

Sümptomid

Pöördu tervishoiuteenuse pakkuja poole, kui esineb äge äkki tekkinud kõhuvalu või valu, mis ei möödu nädalatega. Otsi kohe arstiabi, kui valu on nii tugev, et sa ei suuda istuda või leida asendit, mis valu leevendaks.

Ülevaade kõhunäärme funktsioonidest ja pankreatiidi põhjustest

Kõhunääre toodab ja talletab ensüümide mitteaktiivseid vorme. Kui need jõuavad peensoolde, aktiveeruvad need ja lagundavad valke. Kui ensüümid aktiveeruvad liiga vara, hakkavad need toimima kõhunäärmes, mis võib ärritada, kahjustada või hävitada rakke. See vallandab immuunsüsteemi reaktsioonid, põhjustades turset ja häireid kõhunäärme töös.