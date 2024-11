Koroonaviiruse ja vähi taandarengu vahel leiti ootamatu seos

Teadlased avastasid, et koroonat põhjustava SARS-CoV-2 viiruse RNA aktiveerib immuunsüsteemis signaale, mis loovad unikaalseid immuunrakke, mida nimetatakse indutseeritavateks mittekonventsionaalseteks monotsüütideks (I-NCM). Need rakud suudavad rünnata vähirakke ja võivad potentsiaalselt pakkuda ravi vähiliikidele, mis on seni olnud raskesti ravitavad, vahendab Medical Xpress.