Eesti liigub kõikehõlmava vähikeskuste võrgustiku loomise suunas

Eesti vähivaldkonna kaardistamine ja parendustegevused viiakse läbi projekti CCI4EU (Comprehensive Cancer Infrastructures for the EU) eesmärkide täitmiseks. Eesti vähikeskuse üle-eestiliselt koordineeritavas projektis osalevad partneritena projekti rahastuse taotleja Tartu Ülikooli Kliinikum, Sotsiaalministeerium, Tervisekassa, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Lastehaigla, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tervise Arengu Instituut, Eesti Vähiliit ning patsiendiorganisatsioonide esindajad.

Tervise Arengu Instituudi andmetel on viimastel aastatel diagnoositud üle 8000 vähijuhu aastas. Eesti vähikeskuse projektijuhi Kadi-Liis Veimani sõnul väärib iga patsient võrdselt kvaliteetset raviteekonda olenemata vähi spetsiifikast, maakonnast või koduhaiglast. «Kõikehõlmava vähikeskusena haldaksime vähikeskuste võrgustiku koostööd nii vähi diagnostika, ravi, palliatiivravi kui ka kliinilise- ja baasteaduse vallas. Sellise koostöö aluseks on ravi- ja teadusasutuste, riigisektori ja patsiendiorganisatsioonide kokkulepped, mis töötaksid vähivastase võitluse ja patsiendi hüvanguks,» rääkis Veiman.

Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskuse direktori dr Lenne-Triin Kõrgvee sõnul on äärmiselt oluline pakkuda Eesti vähipatsientidele parimat, kaasaegsetele standarditele vastavat ja võimalikult läbipaistva raviteekonnaga vähiravi. «Oluline on lihtsustada arusaama eesootavast ravist ning näidata nii patsiendile kui meditsiinipersonalile täpselt, kus patsient oma raviga hetkel asub. See kõik võiks tuua samasse infovälja nii diagnostikud, onkoloogid, kirurgid, perearstid kui ka teised tervishoiuspetsialistid, muutes kogu vähiravi protsessi kõikide osapoolte jaoks lihtsamaks ja selgemaks,» jagas Kõrgvee.

Lähema aasta sihiks on suurendada ka vähivaldkonna teadustööd. «Peame ühildama baasteadused ja kliinilised uuringud igapäevapraktikaga. Mida suurem on osalus kliinilistes uuringutes, seda suuremad on Eesti patsientide võimalused saada innovaatilist vähiravi. See toob omakorda kaasa paremad ravitulemused, pikema elulemuse ja elukvaliteedi tõusu,» rõhutas Kadi-Liis Veiman.