Levinud ravimitel võib olla ootamatu kasu dementsuse vastu

Karolinska Instituudi teadlaste uuringust selgub, et südame-veresoonkonna haiguste ravimid võivad pikaajalisel kasutamisel vähendada dementsuse riski. Uuringus, mis hõlmas üle 88 000 dementsuse diagnoosiga inimese ja 880 000 kontrollgrupi liiget, leiti, et vähemalt viis aastat kestnud ravimite kasutamine on seotud 4–25 protsenti väiksema riskiga haigestuda dementsusesse.