Teatud vererõhuravimid võivad kahjustada neere

Uurijad avastasid, et need ravimid muudavad neerude tööd viisil, mis takistab nende põhifunktsiooni – vere filtreerimist. Neerud hakkavad tootma rohkem hormooni nimega reniin, närvilõpmed kasvavad üleliigselt, neerude väikeste veresoonte seinu vooderdavad rakud suurenevad, tekivad armid ja põletik, mis võivad neerudele halvasti mõjuda, vahendab Medical Xpress.

Tulemuseks on «vaikne, kuid tõsine» veresoonkonna haigus, mille käigus neerude funktsionaalsus langeb. See avastus, avaldatud ajakirjas Circulation Research , selgitab, miks need ravimid võivad neerusid kahjustada.

Teadlased loodavad nüüd välja töötada viise, kuidas kasutada neid muidu tõhusaid vererõhku alandavaid ravimeid, mida nimetatakse reniini-angiotensiini süsteemi inhibiitoriteks, ilma et need neerudele kahju teeksid. Nende alla kuuluvad ravimid nagu enalapriil, lisinopriil ja ramipriil, mis on laialdaselt kasutatavad ja mida peetakse üldiselt ohutuks. Siiski on arstide seas juba ammu teada, et need võivad põhjustada neerukahjustusi, mida võib märgata näiteks urineerimissageduse vähenemise, jalgade või pahkluude turse või isegi krampide kaudu.