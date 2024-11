Veresuhkrut ja südamehaiguste riski tõstab üllatav tegur

Soovitused tervislikuks toitumiseks

Dr Diana Díaz Rizzolo, uuringu juhtivteadur, rõhutab, et ajastus, millal me sööme, on oluline südame- ja ainevahetushaiguste ennetamisel. Edasised uuringud on vajalikud, kuid juba praegu soovitab ta eelistada söömist päevasel ajal.