Barcelona ülikooli ja Columbia ülikooli uuring kinnitab, et kerge ja varajane õhtusöök on tervisele kasulikum. Ajakirjas Nutrition & Diabetes avaldatud uuring näitas, et rohkem kui 45 protsendi päevasest kilokalorite kogusest pärast kella 17 tarbimine seostub kõrgema veresuhkru tasemega, sõltumata inimese kehakaalust või keharasva hulgast.