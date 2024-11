Säärel ämblikuvõrguna laiuvad veresooned annavad aimu tervisemurest

Kompressioonsukki saab osta apteekidest ja meditsiiniseadmeid müüvatest tervisekauplustest. Kuna ravisukkade esmakordne jalga panemine võib osutuda väga keeruliseks, paluge müüjal end aidata. Oluline on teada ka seda, et kompressioon võib ebaõige kasutamise korral paranemist aeglustada, tekitada valu ja kahjustusi, seetõttu on oluline osta õige kompressiooniklassiga sukad just enda mõõtude järgi ja neid ka õigesti kasutada.

Üks põhjus, miks inimesed vahel kompressioonravile käega löövad, on asjaolu, et ravisukki on väga raske jalga saada. «Sageli patsiendid loobuvad kompressioonsukkadest just nende ebamugavuse tõttu. Tõsi on see, et sukad on esialgu väga tihedad. Kuna jalg on turses, siis ravisuka jalga saamine ei õnnestugi. Siiski on olemas abivahendid, mis hõlbustavad ravisuka jalga panemist. Näiteks spetsiaalne raam, millele ravisukk asetatakse, ning seejärel libistatakse jalg suka sisse,» selgitas doktor Kaha, et hoolimata raskustest ei tohi hea ravitulemuse huvides alla anda. Teinekord piisab vaid ühekordsest turse tekkimisest ja pikka aega kestnud ravi saab tagasilöögi. Kui patsiendil on raskusi kompressioonsuka jalga tõmbamisega, on alternatiiv kompressioonsidemed.