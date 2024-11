Testitakse meetodit, mis suudaks avastada varajases staadiumis Alzheimeri

Varajane haigusnäht võib avalduda silmade kiirete ja täpsete liigutuste, nn sakkade, aeglustumises ja ebatäpsuses. Need muutused on alguses ülimalt peened – kõigest millisekundilised – kuid muutuvad haiguse süvenedes märgatavamaks.

Sakkade jälgimiseks kasutatavad seadmed on sageli keerukad ja ebapraktilised, mistõttu uurimisrühm Kanadast ja USA-st uurib alternatiivi – nn kuulmisseadmeid (hearables). Need kõrvasisesed mikrofonid suudavad registreerida silmaliigutustest tekkivaid mikrovibratsioone kuulmekiles. Sama tehnoloogiat plaanitakse testida 35 Alzheimeri tõvega patsiendil ja 35 tervel inimesel.

«Silmaliigutused on inimkeha kõige kiiremad ja täpsemad liigutused, mis vajavad nii suurepärast motoorset kui ka kognitiivset võimekust,» selgitab elektrotehnik Arian Shamei. Uus meetod on odav, valutu ja sobib ka neile, kellel on piiratud lugemis- või kirjaoskus.