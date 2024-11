Maailma tippsilmakirurg teeb ITK silmakliinikus kolm operatsiooni, mis kantakse üle reaalajas

«Meil oli juba varem plaan kutsuda külla maailma selle valdkonna üks tuntumaid okuloplastikakirurge dr Richard C. Allen, et läbi viia reaalajas kirurgiline operatsioon. Samuti on meil koostöökokkulepped Ukraina võitlejate abistamiseks. Käesoleva projekti raames viisime need kaks ideed kokku,» selgitas silmakliiniku juhataja, dr Artur Klett.